В результате столкновений в Жмеринском горсовете пострадало восемь полицейских и четверо нападавших, 11 членов «Нацдружины» задержаны

В результате столкновений в Жмеринском горсовете пострадало восемь полицейских и четверо нападавших. 11 человек задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.

В зал, где проходила сессия, нападавших не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, а также повредили входную дверь и мебель в помещении горсовета, разбили окна.

На данный момент правоохранители устанавливают анкетные данные 11-ти задержанных и устанавливают личности всех участников инцидента. События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Агентство «Укринформ» сообщает, что после завершения инцидента, в Жмеринском городском совете сессия продолжила свою работу.

Источник агентства в горсовете предположил, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

Напомним, 27 февраля в Жмеринке члены «Нацдружины» пытались сорвать сессию горсовета и устроили погром – их задержала полиция.