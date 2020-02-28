В Ровенской области патрульные две минуты реанимировали мужчину, который упал на улице и перестал дышать

В городе Сарны Ровенской области патрульные Елена Клюйко и Владимир Давыдчук в течение двух минут реанимировали мужчину, который не дышал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Прямо посреди улицы мужчине стало плохо, он упал на газон и начал задыхаться. Полицейских на помощь позвали прохожие. Патрульные действовали профессионально, не растерялись, сразу начали делать мужчине непрямой массаж сердца, после чего тот пришел в себя.

«Владимир Давыдчук вообще прошел так называемое «боевое крещение», ведь впервые за свою службу применил навыки оказания домедицинской помощи. Волновался... Но нужно было действовать быстро и главное – профессионально. Ему это хорошо удалось. Сейчас спасенный в реанимации. Далее – работа врачей. Спасибо неравнодушным гражданам, которые заметили мужчину и не прошли мимо. Спасибо патрульным Елене Клюйко и Владимиру Давыдчуку за спасенную жизнь. Горжусь вами. Благодарю за службу!» - сообщил Белошицкий.

Напомним, что ранее в Тернополе патрульные на руках принесли в больницу подростка, который потерял сознание на улице.