Война в Сирии: Турция нанесла ответный удар и открыла границы для беженцев

27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. В результате налета погибли 33 военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

В Турции отключили Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

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10:45 В сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано состояние конвоя турецкой армии после российской авиаатаки возле сирийского города Идлиб.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz — Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020

10:34 Cитуация в регионе на вечер 27 февраля (карта - ETANA). Как видно по карте, турки наносили удары по штабам, складам, живой силе противника и бронетехнике западнее и южнее города Саракиб на северо-западе Сирии.

10:30 Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, пишет со ссылкой на турецкие СМИ Интерфакс.

Уже около 300 беженцев, включая сирийцев, прибыли на границу с Грецией, сообщает AFP. Прибывают они и к границе Болгарии.

10:21 По турецкому телевидению показали черно-белые кадры ударов по целям режима Асада.



Обстрел прокомментировали в пресс-службе Эрдогана.

- Мы призываем стороны астанинского процесса выполнить обязанности, возложенные на все международное сообщество, в частности, с целью прекращения преступлений против человечности, совершенных режимом (Асада - Ред.), - говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

10:16 Россия направила два боевых корабля к берегам Сирии, пишет Reuters. По другим данным, эти фрегаты ЧФ РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович отправлены туда до последнего инцидента - плановая ротация.

10:08 Представитель США в НАТО Кэй Хатчисон заявляет, что после вчерашнего удара в Турции «поймут, что из себя представляет Россия, и кто действительно надежный партнер». По ее словам, вмешательство Альянса теперь «не исключено».

- Это большое событие, и мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств... Я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно, - цитирует Хатчисон «Голос Америки».

09:44 Под обстрел в Идлибе 27 февраля попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Соответствующее заявление российского Министерства обороны поступило в Интерфакс.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун. При этом в Минобороны отметили, что турецкая сторона передала координаты российскому Центру примирения, согласно которым в указанном районе не должно было находиться каких-либо подразделений турецких военных.

«В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — сказано в заявлении.

Помимо этого было отмечено, что после получения информации о пострадавших турецких военных, российская сторона якобы предприняла все возможные меры, чтобы заставить сирийские войска прекратить огонь для обеспечения безопасной эвакуации турецких бойцов.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что Россия не применяла боевую авиацию в районе Бехуна 27 февраля.

09:28 Турция открыла путь сирийским беженцам в Европу. Турецкие СМИ уже публикуют фото колонн из беженцев.