В Сумах женщина провалилась в погреб и не могла выбраться – её собака привела помощь к ней

В Сумах, благодаря собаке, спасатели вовремя пришли на помощь женщине, которая упала в 3-х метровый погреб.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

В пятницу, 28 февраля, в 13:30 спасателям поступило сообщение, что по улице Низовская, на территории частного домовладения, на дно 3-х метрового погреба упала 59-летняя женщина. Для оказания помощи к месту происшествия выехали отделения дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, дочь пострадавшей собиралась на работу и даже не подозревала, что ее мать ушла в сарай. Когда женщина спускалась в погреб, под ней сломалась лестница и она упала. В сарае было темно, а её крики о помощи не было слышно на улицу.

Женщину услышала только домашняя собака Баффи, которая прибежала к дочери. Собака вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считанные минуты, благодаря Баффи, женщина была в сарае, со дна погреба которого доносился голос ее мамы.

Сотрудники ГСЧС, используя специальное снаряжение, оперативно подняли ее на поверхность и передали медикам.

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