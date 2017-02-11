«Укроборонпром» испытал новые ракеты для ударных вертолетов и самолетов

В Украине прошли успешные испытания новой ракеты калибра 57-мм для Военно-воздушных сил Украины, которая предназначена для поражения наземных целей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», - написал президент.

В ходе испытаний, по его словам, экипаж вертолета, который также оснащен новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления «Адрос», попал в заданные цели.

«Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята», - добавил Порошенко.

Напомним, в «Укроборонпроме» планируют производить стрелковое оружие по стандартам НАТО.