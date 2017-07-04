Криминального авторитета «Наума» подозревают в давлении на новоодесского бизнесмена, - СМИ

Задержанный в Николаеве так называемый «смотрящий» Игорь Науменко по прозвищу «Наум» подозревается в давлении на предпринимателей, в частности, на новоодесского бизнесмена Романа Стефанчишена.

Об этом сообщает сайт «Ukrpress.info».

Напомним, что 3 июля в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию Игоря Науменко. Официально озвученной причиной задержания было вымогательство несуществующего долга в размере 200 тысяч гривен.