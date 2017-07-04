Криминального авторитета «Наума» подозревают в давлении на новоодесского бизнесмена, - СМИ

Задержанный в Николаеве так называемый «смотрящий» Игорь Науменко по прозвищу «Наум» подозревается в давлении на предпринимателей, в частности, на новоодесского бизнесмена Романа Стефанчишена.
Об этом сообщает сайт «Ukrpress.info».
Напомним, что 3 июля в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию Игоря Науменко. Официально озвученной причиной задержания было вымогательство несуществующего долга в размере 200 тысяч гривен.
«Наум» пользовался связями в правоохранительных структурах для оказания давления на предпринимателей. Также источники в ГПУ сообщают, что Игорь Науменко может стать фигурантом дела о покушении на жизнь новоодесского предпринимателя Романа Стефанчишена. Напомним, что 23 июня гараж и спальню Стефанчишена, у которого был давний конфликт с полицейским и прокурорским начальством Новоодесского района, неизвестные забросали коктейлями Молотова. Источники утверждают, что исполнителями покушения были двое «подручных» Науменко. Видимо, таким образом власть пытается запугать Стефанчишена, который открыто выступает против разграбления района, и активно борется с местной коррупцией в правоохранительных органах», - пишет издание.