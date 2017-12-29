Николаевская ГФС рассказала, как способствует легализации трудовых отношений

За третий квартал 2017 года в Николаевской области количество легальных наемных работников по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 3265 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Приведенный рост легальной занятости населения произошел на предприятиях малого и среднего бизнеса (то есть без учета больших предприятий и бюджетных учреждений). В целом с начала 2017 года на Николаевщине выведено «из тени» свыше 40 тысяч наемных работников.

«Cледует учесть, что с целью легализации трудовых отношений и прекращения выплаты заработной платы в «конвертах» органы ГФС в Николаевской области в течение 2017 года проводили активные контрольно-проверочные мероприятия. За январь-ноябрь 2017 года специалисты ГФС Николаевщины выявили свыше 170 фактов нарушений законодательства о труде, нарушителям доначислено НДФЛ (вместе со штрафными санкциями) на общую сумму 9 миллионов гривен, из которых 5,9 миллиона уже оплачено в бюджет».

«Фискальная служба Николаевщины акцентирует внимание субъектов хозяйственной деятельности на необходимости оформления трудовых отношений с наемными работниками с целью соблюдения требований действующего законодательства Украины о труде и, соответственно, уплате надлежащих сумм налогов и сборов в бюджет», - сообщили ведомстве.

Напомним, что ранее в Николаеве налоговики ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции.