В Николаеве таможенники раскрыли очередную схему на 3 миллиона гривен, - пресс-служба ГФС

Николаевскими таможенниками Государственной фискальной службы совместно с СБУ было раскрыто схему подделки документов, сумма ущерба от которой составляет 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской таможни ГФС на своей Facebook странице, ссылаясь на начальника ГФС в Николаеве Романа Криля.

По его словам, таможня получила от управления СБУ в Николаевской области оперативную информацию о том, что субъекты внешнеэкономической деятельности, во время таможенного оформления товаров, подделывали документы.

«В течение 2017-2018 годов «изобретательными» декларантами при таможенном оформлении товаров, подлежащих обязательному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю, который осуществляется должностным лицом контролирующего органа в зонах таможенного контроля на таможенной территории Украины, предоставлены для таможенного оформления документы с поддельными штампами Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины», - говорится в сообщении.

В таможне ГФС получили подтверждение от Главного управления Госпогранслужбы в Николаевской области факта того, что санитарно-эпидемиологический контроль товаров, которые перемещались по указанным адресам, не производился.

По данным фактам таможенниками 14 марта составлено 14 протоколов о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) на сумму 3 миллионов гривен.

В ГФС добавили, что ими принимаются все необходимые меры по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба и возврата средств в бюджет.

Напомним, что за два месяца Николаевская таможня остановила контрабанду на 23 миллиона гривен.