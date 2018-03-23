На Николаевщине гражданин Литвы вовремя не оформил наследство на участки земли – теперь их хотят забрать через суд

В Первомайском районе Николаевщины прокуратура через суд хочет забрать у гражданина Литвы 5 земельных участков на территории Лысогорского сельского совета общей площадью 10 гектаров и стоимостью 277 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Прокуратура выяснила, что литовец эти земли унаследовал в сентябре 2016 года, но не провел процедуру отчуждения в установленный законодательством срок – за год.

«Как предусмотрено частью 4 статьи 81 Закона Украины, земли сельскохозяйственного назначения, принятые в наследство иностранцами, в течение года подлежат отчуждению. Неотчуждение земельного участка в установленный срок в соответствии с пунктом «Е» части 1 статьи 140 Земельного кодекса Украины является одним из оснований принудительного прекращения права собственности на земельный участок», - сообщили в пресс-службе.

Первомайская местная прокуратура 21 марта предъявила иск в интересах государства о принудительном прекращении права собственности иностранца на вышеуказанные земли. При этом за иностранцем могут сохранить право на получение полного возмещения стоимости земельных участков.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд отобрал у фирмы землю, выделенную ей под кемпинг на черноморском побережье.