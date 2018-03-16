На Николаевщине суд отобрал у фирмы землю, выделенную ей под кемпинг на черноморском побережье

Хозяйственный суд Николаевской области 14 марта отменил незаконное решение Березанской райгосадминистрации о выделении 0,99 гектара земли юридическому лицу для размещения кемпинга.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Этот земельный участок возле Рыбаковки относится к государственного лесному фонду. Также признан недействительным договор аренды, и предприятие обязали вернуть эту землю в распоряжение государства.

«Земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря, в рамках которой строительство объектов запрещено. При этом Николаевская ОГА, уполномоченная на передачу участка в пользование другим лицам, согласие на эту передачу не предоставляла», - пояснили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине суд отменил договор, по которому фирма пользовалась 35 гектарами «школьных» земель.