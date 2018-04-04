В Николаеве родители воспитанников ДЮСШ №5 сообщили о готовности направить заявление о хищении имущества спортшколы в полицию

Родители воспитанников ДЮСШ №5 готовы направить заявление о хищении имущества спортшколы в правоохранительные органы.

Об этом они заявили 2 апреля в ДЮСШ №5 во время проведения очередной встречи с чиновниками и представителями администрации спортшколы.

Об этом с места событий передает корреспондент издания «Преступности.НЕТ».

Напомним, что предыдущая встреча родителей с чиновниками состоялась 16 марта 2018 года. На ней представители родительского комитета ДЮСШ №5 высказывали свое возмущение состоянием футбольного поля, нарушением пожарной безопасности, санитарных условий, бездеятельности администрации спортивной школы и зафиксированными фактами хищения имущества спортшколы.

В ходе прошлой встречи исполняющий обязанности директора Геннадий Глазко взял на себя обязательство повлиять на состояние спортшколы и разобраться с плохим состоянием уборных и крытого футбольного поля. Об этом он отчитался на мероприятии. Проблемы с санузлами, по его словам, были устранены.

Геннадий Глазко

На повторной встрече также присутствовали обеспокоенные родители учащихся детей, глава управления по вопросам физической культуры и спорта при Николаевском горсовете Олег Машкин, его заместитель депутат городского совета Наталья Манзюк, депутат городского совета Сергей Карцев и помощник депутата горсовета Натальи Горбенко. Кроме того, на встрече присутствовал директор ДЮСШ №5 Рудаковская Майя.

В ходе общения, родителями воспитанников спортшколы были сформированы основные вопросы, претензии и требования к администрации школы и управлению по физической культуре и спорту, что было официально протокольно задокументировано.

Началась встреча с выступления председателя родительского комитета, которая настаивала на ужасном состоянии единственного большого футбольного поля на весь Корабельный район. Также, председателем были озвучены проблемы хищения имущества школы, аварийное состояние строений, ненадлежащие санитарно-гигиенические условия в помещениях. Кроме того, председатель родительского комитета заявила о вероятных угрозах ее жизни, которые исходят со стороны некого Олега. Как стало известно из выступления, этот человек ранее работал в спортивной школе оператором котельной и согласно фотографиям, которые сделали родители учеников, именно он получал деньги от работников, которые вывозили имущество спортшколы. По утверждениям председателя, этот человек несколько раз поджидал ее возле рабочего места.

- Приходит ко мне этот Олег на работу в нетрезвом состоянии и говорит: “Слышишь ты, пошли выйдем, поговорить надо”. Возле меня стояли мужчины, они подошли и спросили, есть ли какие-то проблемы. Он просто развернулся и ушел. На следующий день он тоже стоял возле моего рабочего места, он ждал меня. Но я шла не сама. После разговора на выходных с Майей Викторовной, я его не видела, - говорит представительница родительского комитета.

Как утверждает сам директор ДЮСШ №5, данный сотрудник был уволен.

После этого слово было дано еще одному представителю родительского комитета, который заявил, что за те два года, пока его ребенок занимается в спортшколе футболом, никакого финансирования не было. Все оплачивалось и приобреталось за счет родителей самих учеников. Также, обеспокоенный родитель сообщил, что за те два года, что Майя Рудаковская находится на посту директора спортшколы, она ни разу не провела родительское собрание.

Директор ДЮСШ №5 Майя Рудаковская и Олег Машкин

- На протяжении двух лет, то что мне известно, Майя Викторовна никогда не собирала родительское собрание, никогда не отчитывалась о проделанной работе. И о том, что планируется, что делается, что сделано - нам не известно, - говорит отец одного из воспитанников.

Что касается финансовой стороны жизнедеятельности спортивного учреждения, то у родителей есть сомнение, стоит ли доверять данный аспект Майе Рудаковской.

- Большой вопрос, стоит ли директору в лице Майи Викторовны, доверять решения таких серьезных проектов, на такие большие суммы. Потому, что если мы берем даже по факту всевозможных мелочей, где-то срезаны ворота, где-то срезана лестница для безопасного выхода, где-то вывезен щебень на 70 тонн, - говорят родители.

Говоря о аварийном состоянии крытого поля для футбола, родители предложили не сносить его, как это было заявлено чиновниками ранее, а пригласить специалистов, провести экспертизу и после этого модернизировать ее.

- С этим можно работать (С существующим зданием крытого стадиона, - ПН), - заявляет один из родителей.

Председатель родительского комитета

Родители считают основной проблемой то, что администрация просто напросто не берет во внимание претензии, рекомендации и помощь, исходящие со стороны родителей.

После выступления представителей родительского комитета, депутат Сергей Карцев, который фиксировал все основные требования и претензии родителей, дал слово директору ДЮСШ №5 Рудаковской Майе, которая ответила на вопросы родителей о плачевном состоянии футбольного поля.

Мы (ДЮСШ №5, - ПН) самая низкая точка Корабельного района, и вся вода, которая есть в Корабельном районе, исходя из природных условий, она сходит вниз, - сообщает директор.

Также, она подтвердила информацию о том, что у спортшколы есть в наличии насос, предназначенный для откачки скопившейся воды на поле.

- В 2016 году нам депутат приобрел насос для откачки воды, этот насос уже работает на протяжении двух лет. И когда есть возможность, когда вода начинает уходить с парка, мы устанавливаем насос и производим откачку воды, - говорит Рудаковская.

Директор во время своего ответа обратилась к одному из тренеров с вопросом, препятствует ли администрация проведению учебно-тренировочных процессов или соревновательных.

- Сергей Леонидович, скажите мне пожалуйста, был ли когда-нибудь нарушен учебный или соревновательный процесс по вине администрации?, - спрашивает директор.

Тренер спортшколы отвечая на поставленный вопрос отметил, что администрация не препятствует проведению соревнований, а учебный процесс зависит от состояния поля.

- Соревновательный - нет. А учебно-тренировочный зависит от того, позволяет ли нам поле заниматься. Откачка воды выполняется, - утверждает тренер.

Директор отмечает, что в некоторых ситуациях использование насоса не является целесообразным, ведь вода из всего Корабельного района стекает к ДЮСШ №5, и школе банально не хватит средств, для того, чтобы выкачивать такие объемы.

Выслушав все стороны, которые разъясняли о проблеме футбольного поля, депутат Карцев внес предложение и поручил Олегу Машкину в течении 10 дней разработать инженерное решение о том, что нужно сделать с полем. Еще такой же промежуток времени нужен на то, чтобы продвинуть данный вопрос.

- Предложение следующее, товарищи, и администрации и родителей. Давайте 10 дней на то, чтобы вы приняли инженерно-технологическое решение, Олег Валерьевич с вами вместе, что надо сделать и еще 10 дней на то, чтобы это протащить. Имеем сегодня 2 число. 22 апреля, будьте любезны, как минимум по протоколу мне отзвониться и сказать, сделано или не сделано, если не сделано то по какой причине и когда будет окончено. Мне и депутату Манзюк, - говорит Карцев.

Директор школы, на вопрос Карцева об отоплении крытого поля сообщила, что с этим ничего нельзя поделать.

На сегодняшний день утеплить мы ее не можем. Были эксперты, сейчас уже готовится экспертная оценка этого помещения, - говорит Рудаковская.

Ранее родителям она также сообщила, что по эскпертной оценке планируется снос данного сооружения.

Для участия во встрече были также приглашены тренера других отделений, кроме футбола. Представители секций легкой атлетики и аэрокикбоксинга заявили, что хоть финансирования не хватает и многое приходится покупать и оплачивать за собственные средства, за два года работы Рудаковской они почувствовали улучшение.

- Я никого не выгораживаю, но мы почувствовали легкость, прогресс, - заявил тренер отделения легкой атлетики.

Депутат Сергей Карцев высказал соображение, что основной проблемой спортшколы является то, что директор не прислушивается и не проводит встречи с представителями родительских комитетов. Для этого, он рекомендовал ввести практику собраний, которые будут проводиться два раза в месяц.

- Поэтому, протокольно, введите что два раза в месяц вы должны собирать либо по отраслям либо по федерациям. И рассказывать. С людьми надо общаться. Лучший механизм решения конфликтов - это переговоры, - подытожил Карцев.

После этого, слово держала депутат Наталья Манзюк, которая сообщила, что для решения проблемы с ДЮСШ №5 она обращалась в департамент ЖКХ к Андрею Палько, который предоставил ей письмо, в котором идет речь о проекте строительства дренажного коллектора, для защиты от подтопления жителей Корабельного района.

- Я обращалась в департамент ЖКХ, к Палько Андрею Николаевичу, с вопросом о том, как можно решить эту проблему, - говорит Манзюк.

С ее слов, для реализации проекта нужно 23 миллиона 331 тысяча гривен и 20 месяцев времени. Но в бюджете на 2018 год денежных средств на реализацию проекта не предусмотрено.

- Соответственно с проектными решениями, запланировано строительство коллектора длинной 3 тысячи 557 метров, длительность строительства составляет 20 месяцев…. По состоянию на 29 марта, согласно решению городского совета от 21.12.17, на 2018 год для реализации проекта сметы не предусмотрено, - говорит Манзюк.

Депутат Наталья Манзюк сообщила, что Палько дал ей понять, что они хотят сделать. А именно, они хотят увеличить Витовку как речку и прочистить канал. Тогда решится проблема и стадиона и домов в частном секторе, которые также сталкиваются с проблемой подтопления. Для этого нужно 23 миллиона гривен. Она заявила, что с данным письмом они будут продвигать этот вопрос.

- Теперь мы, с этим письмом, будем конечно лоббировать, чтобы на шестой месяц выделилась хоть какая-то часть денег, чтобы уже начинали выполнять эти работы. Мы, выполнив эти работы, решим проблемы и этого стадиона, и также частного сектора. Это уже городская проблема, а не только этого района, - говорит Манзюк.

Она также спросила у Сергея Карцева, будут ли они вместе лоббировать данный вопрос, на что тот ответил, что ему не нужно этих «флагов».

- Мне не надо флагов. Понимаете? Вы хотите чтобы я сказал будем! Вы меня же на слабо не возмьете. Только интересы дела, - ответил Карцев.

На вопрос о демонтаже пожарной лестницы, директор спортшколы ответила, что она находилась в аварийном состоянии. Когда было установлено, что она ремонту не подлежит, ее сдали на металлолом. Деньги за нее в размере 200 гривен она положила на расчетный счет. Вследствие данного заявления, Карцев попросил Олега Машкина проверить данный факт.

В конце мероприятия, депутат Сергей Карцев попросил начальника управления по вопросам физкультуры и спорта Николаева провести служебное расследование в данном учебном учреждении.

- Хозяина или хозяйку я в этом не увидел (Карцев о выполнении своих обязанностей директором, - ПН). Дабы не быть голословными, это нужно закрепить документами. Рекомендую, прошу, уважаемый начальник управления, проведите служебное расследование. Определитесь со сроками, и те названые по протоколу служебные нарушения, дайте нам и родителям ответы. Подтвердилось, или не подтвердилось. И тогда у родителей будет основание идти дальше или не идти. Это моя рекомендация, - отметил депутат.

Родители выразили свою готовность подать заявление в правоохранительные органы, по задокументированному факту вывоза строительных материалов и балок сооружений. Карцев сообщил, что в протокол это заявление занесено не будет, так как это зависит от воли самих родителей. Направить заявление, или не захотят - решать им.

- Товарищи родители, я в протокол это не заношу, это ваши уже договоренности. Если вы, так сказать, считаете необходимым, подавайте заявление и пускай в этом разбирается полиция, - говорит Сергей Карцев.

Подводя итоги встречи, было принято решение о назначении контрольного срока и повторной встречи на 1 июня. Именно тогда будут подведены результаты и экспертных оценок по аварийности строений в ДЮСШ №5, и о нарушениях в учреждении.

Тренер секции аэрокикбоксинга Помошник депутата городского совета Натальи Горбенко

Напомним, что ранее в Николаеве родители детей, занимающихся в ДЮСШ №5, обвиняли администрацию школы в разворовывании имущества.