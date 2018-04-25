В Николаеве спасатели провели учения в офисе «Укрпочты»: четырех «спасти» не удалось

В Николаеве в среду, 25 апреля, в центральном отделении «Укрпочты» на улице Адмиральской прошли плановые ежемесячные учения сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Согласно легенде учений, информация о задымлении в одном из помещений офиса «Укрпочты» поступила в диспетчерскую, после чего для ликвидации возгорания было мобилизовано восемь единиц спецтехники. Персонал «Укрпочты» был эвакуирован, но четверых не удалось спасти.

На учениях была задействована техника 1-й, 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательный отряд специального назначения.

Напомним, что на Николаевщине спасатели провели рейды по традиционным местам отдыха людей.