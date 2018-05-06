«Отголоски войны», - водолазы проводят разминирование акватории возле Кинбурнской косы

В Николаевской области перед началом курортного сезона пиротехники проводят плановые работы по разминированию и приведению в безопасное состояние акватории Черного моря и береговой линии Кинбурнской косы.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В период с 2 по 8 мая группа водолазно-спасательных работ и подводного разминирования проводит обследование акватории Черного моря на наличие взрывоопасных предметов. На этот раз к выполнению мероприятий привлекли квадрокоптер, с помощью которого мониторили ситуацию как с воды, так и с суши.

По состоянию на 5 мая обследовали акваторию на площади 7500 кв.м, с морского дна подняли 86 взрывоопасных «отголосков» прошлых войн, среди которых: 58 артиллерийских снарядов различных калибров, 4 гранаты Ф-1, 5 запалов и еще 19 взрывателей, которые в этот же день уничтожены путем контролируемого подрыва.

- Проведение данного вида работ является неотъемлемой частью деятельности Николаевской службы спасения, особенно перед началом летнего сезона, когда на отдых прибывает большое количество людей. Существует вероятность вымывания на берег опасных находок и соответственно возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, - отметил заместитель начальника Главного управления ГСЧС по реагированию на чрезвычайные ситуации Михаил Гриб.

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