Николаевских патрульных наградили грамотами за обеспечение общественного порядка 9 мая

Руководство Управления превентивной деятельности ГУНП наградили грамотами Николаевских патрульных, обеспечивающих общественный порядок 9 мая.

Николаевских патрульных полицейских наградили грамотами за профессиональные действия во время обеспечения общественного порядка 9 мая.

Об этом сообщается на Facebook странице пресс-службы полиции Николаевской области.

Начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Николаевской области, майор полиции Сергей Игнатьев и его заместитель майор полиции Игорь Гончаренко во время своего визита в управление патрульной полиции Николаевской области поблагодарили полицейских, за профессиональные действия при обеспечении охраны общественного порядка на массовых мероприятиях 9 мая.

«Благодаря профессиональным и решительным действиям вместе нам удалось сохранить спокойствие, безопасность граждан, обеспечить выполнение закона. Хочу пожать вам руку и подчеркнуть, как важно чувствовать надежное плечо при обеспечении массовых мероприятий, когда речь идет о безопасности общества, о мире на улицах нашего города. Вы проявили себя как самоотверженные и решительные профессионалы. Спасибо за службу!», - сказал Сергей Игнатьев.

Напомним, в полиции заявляли о том, что в Николаеве мероприятия ко Дню Победы прошли без грубых нарушений.