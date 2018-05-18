К середине века две трети населения Земли будет жить в городах, - ООН

Исследователи ООН прогнозируют, что к 2050 году в городах будет жить 68 процентов населения планеты. Наибольший прирост городского населения ожидается в городах Азии и Африки.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Более 66% мирового населения сконцентрируется в городах к 2050 году, говорится в исследовании ООН, обнародованном в среду, 16 мая.

Урбанизация и общий рост численности населения в мире придаст городам еще 2,5 миллиарда жителей к 2050 году, прогнозируют в ООН. Почти 90 процентов этого роста придется на страны Азии и Африка, где сейчас проживает почти 90 процентов сельского населения мира. При этом 35 процентов совокупного роста городского населения придется на три страны: Индию с ожидаемым приростом в 416 000 000 человек, Китай (255 000 000) и Нигерию (189000000).

Сейчас же наиболее урбанизированными регионами мира являются Северная Америка (82 процента городского населения), Латинская Америка и Карибы (81 процент), а также Европа (74 процента). Уровень урбанизации в Азии несколько ниже и составляет 50 процентов. В Африке в городах проживает 43 процента населения континента.

Напомним, что ранее в ООН сообщали, что к 2050 году население Украины может уменьшиться в три раза.