К 2050 году население Украины может уменьшиться в три раза, - ООН

К 2050 году население Украины сократится на 36%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков ООН, передает УНИАН.

Такая негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы, но особенно - в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%, говорится в сообщении.

- Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно, - отмечают эксперты ООН.

Ожидается, что Россия потеряет 13% населения к 2100 году.

Одной из причин сокращения населения является трудовая миграция. По данным украинской службы занятости 11% населения проживает и работает за рубежом.

Кроме этого, Министерство социальной политики Украины прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

- Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства ... Конкуренция за привлечение работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей - Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, - сказала первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская.

По данным Bloomberg, более одного миллиона украинцев с 2015 по 2017 мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), США (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс).

Напомним, за два года из Украины на заработки официально уехало 7% трудоспособного населения