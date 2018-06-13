В Николаеве помешали незаконной установке летней площадки в кафе и убрали точки продажи кваса

Во вторник, 12 июня, на углу улиц Московская и Адмирала Макарова демонтировали летнюю площадку, которая была установлена незаконно.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Об установке сооружения сообщили неравнодушные граждане в социальной сети Facebook. Оперативно реагируя на обращения горожан, специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета совместно с патрульной полицией провели рейд и проверили соблюдение правил благоустройства на данной территории.

По результатам проверки обнаружили, что соответствующих документов на установку площадки владелец не имел, и предприниматель получил замечание. При этом владелец сооружения прислушался к предупреждению и самостоятельно демонтировал летнюю площадку.

Кроме того, 12 июня департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета совместно с патрульной полицией провел рейд в Заводском районе Николаева и проверил соблюдение правил благоустройства на его территории.

Как сообщалось ранее, 30 мая директор департамента Андрей Ермолаев обращался к владельцам нелегальных точек продажи кваса с просьбой в 10-дневный срок самостоятельно убрать объекты, которые препятствуют передвижению людей, размещенные на пешеходных зонах или остановочных комплексах.