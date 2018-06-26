Николаевцы до 1 июля получат уведомления о начисленном налоге на недвижимость

В ГФС напомнили, что граждане, которые владеют жилым домом общей площадью более 120 кв.м., квартирой площадью более 60 кв.м. или различными типами объектов недвижимости свыше 180 кв.м., должны уплатить в бюджет налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты будут направлены налогоплательщику по месту его налогового адреса (регистрации) до 1 июля. Физическое лицо должно уплатить налог в течение 60 дней с момента получения такого уведомления-решения. За нарушение срока уплаты налога плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 20% своевременно неуплаченной суммы.

При возникновении разногласий или несогласия с суммой начисленного налога граждан приглашают посетить с письменным заявлением фискальные органы по месту жительства для сверки данных. В случае выявления расхождений между данными контролирующего органа и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов документов, проводят перерасчет суммы налога и направляют новое налоговое уведомление-решение.

Напомним, что ранее на Николаевщине выписали штрафов на 3,9 миллиона гривен за нарушения в торговле алкоголем и табаком.