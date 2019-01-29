«Николаевоблтеплоэнерго» расширил автопарк для реагирования на аварийные ситуации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по программе по обновлению автотранспортного парка приобрел два «Mitsubishi» и два «ГАЗ», что должно улучшить качество эксплуатации фондов и оперативность реагирования на аварийные ситуации.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Два грузопассажирских пикапа «Mitsubishi L200» предприятие закупило в конце 2018 года в рамках кредитного проекта Всемирного банка «Проект повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». Эти автомобили смогут оперативно решать эксплуатационные вопросы, даже в самых отдаленных районах города, таких, например, Малая Корениха, Матвеевка и Балабановка.

Кроме того, для пополнения автомобильного парка предприятие заключило договор финансового лизинга сроком на пять лет и получило в пользование два автомобиля «ГАЗ 330232-757». Они уже используются работниками районов тепловых сетей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Приобретение таких автомобилей дает возможность повысить производительность труда за счет уменьшения времени на выполнение работ, увеличить межремонтные периоды автомобиля за счет надежности оборудования, рационально использовать рабочее время при выполнении производственных задач на предприятии, а также позволяет значительно экономить горюче-смазочные материалы и расходы на запасные части. При планировании закупок транспортных средств специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обращают особое внимание на универсальность и экономичность техники, которая необходима для стабильной работы предприятия», – отметили на «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» объяснило, из чего состоит тариф на отопление и куда идут деньги плательщиков.