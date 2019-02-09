В Новой Одессе спасатели потушили загоревшийся «Citroen»

В Новой Одессе спасатели утром 7 февраля потушили пожар автомобиля «Citroen Xsara», припаркованного в частном домовладении.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

До прибытия спасателей владелец автомобиля пытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя. Спасатели погасили пожар на незначительной площади, по предварительным данным его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве во дворе сгорел «Lexus».