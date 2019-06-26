Николаевская таможня оборудовала шахматный класс для воспитанников центра реабилитации детей

Николаевская таможня ГФС оборудовала шахматный класс для воспитанников центра социально-психологической реабилитации.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Во вторник, 25 июня, в День таможенной службы Украины начальник Николаевской таможни Роман Криль вместе с коллегами посетил с подарками Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей.

«Уже не первый год николаевские таможенники поддерживают детей, даря им необходимые для обучения и познания мира предметы. Роман Криль отметил, что шахматы не только интеллектуальный тренинг, это – игра, которая воспитывает чувство взвешенности, толерантности, уважения к сопернику. И действительно радует то, что сегодня есть такая возможность – создать все необходимые условия молодому поколению для игры в шахматы. Руководство Николаевской таможни уверено, что отныне спортивные достижения воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей станут еще лучше».

- Так приятно дарить детям настоящий праздник, которого они с нетерпением ждут. Коллектив Николаевской таможни не остается в стороне от помощи воспитанникам центра социально-психологической реабилитации детей, ведь каждый ребенок в таком заведении имеет постоянную потребность не только в одежде, обуви или конфетах, но и в обычном человеческом сочувствии, любви и доброте, - отметил Роман Криль.

В завершение дети поблагодарили коллектив Николаевской таможни за поздравления и подарки и поделились идеями своих будущих планов.

Напомним, что ранее депутаты горсовета согласовали строительство центра реабилитации молодежи в Николаеве, на который США выделяли грант.