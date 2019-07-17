«Все николаевцы сказали бы нам спасибо», - Жолобецкий о планах по реконструкции Потемкинской

Александр Жолобецкий Кандидат в народные депутаты Украины Александр Жолобецкий считает, что реконструкция улицы Потемкинской является важным вопросом для Николаева.

Об этом он рассказал в интервью программе «За кулисами».

- Для меня был бы приоритет, которого я три года добивался – это реконструкция улицы Потёмкинской. Я заставил сделать проект. Этот проект два года назад составлял где-то 80 или 82 миллиона. Я предлагал сделать в три этапа: от парка Народный сад до улицы Садовой, от улицы Садовой до улицы Пушкинской, и от улицы Пушкинской до кафе «Минутка». На перекрёстках поставить новые бесшумные рельсошпальные решётки, чтобы люди, которые живут на Потёмкинской, могли бы хоть нормально спать и отдыхать. Это раз. И второе: если бы мы её полностью сделали новой, а для этого есть все возможности, то мы бы разгрузили проспект Центральный и пустили бы транспорт по Потёмкинской. Вот это, я считаю, приоритет №1. Если бы это сделали, тогда, я думаю, все горожане нам бы сказали спасибо, - сказал Жолобецкий.