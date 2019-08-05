Мэрия завершила служебное расследование в отношении директора «Николаевводоканала», нарушений не нашли

В отношении директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко завершили служебное расследование. Факты превышения им своих полномочий не подтверждены.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

Напомним, что основанием для служебного расследования стало открытие уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением в «Николаевводоканале». Предполагается, что в течение 2017-2018 годов предприятию якобы был нанесен значительный ущерб при закупке горючего по ценам выше, чем предусмотрено заключенными договорами.

«Николаевводоканал» подал иск в суд о взыскании с «Торгового дома «Запорожская трейдинговая компания» убытков в размере 1 миллион 127 тысяч гривен. Центральный апелляционный хозяйственный суд в иске отказал полностью. Письмо, предоставленное Управлением Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области, в котором указано, что заключение дополнительного соглашения при закупке горючего произошло с нарушением требований пункта 2 части 4 статьи 36 Закона №922, признано необоснованным», - сообщили в департаменте.

Согласно графику проверок, начали плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности «Николаевводоканала», она продлится два месяца.