Николаевское управление Госгеокадастра открыло общественную приемную

Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области открыло общественную приемную.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Приемную открыли в целях обеспечения реализации права физических и юридических лиц на получение административных услуг. Общественная приемная находится на первом этаже административного здания управления по адресу Николаев, проспект Мира, 34, в 140 кабинете.

График работы общественной приемной и график дежурства сотрудников обнародован на официальном веб-сайте управления.

Напомним, что суд отстранил от должности двоих работников Николаевского центра Госземкадастра, подозреваемых в получении ₴23,5 тысяч взятки.

Также ранее на Николаевщине инспекторы Госгеокадастра насчитали нарушителям больше 5 миллионов гривен санкций.