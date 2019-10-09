Николаевское управление Госгеокадастра открыло общественную приемную

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Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области открыло общественную приемную.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Приемную открыли в целях обеспечения реализации права физических и юридических лиц на получение административных услуг. Общественная приемная находится на первом этаже административного здания управления по адресу Николаев, проспект Мира, 34, в 140 кабинете.

График работы общественной приемной и график дежурства сотрудников обнародован на официальном веб-сайте управления.

Напомним, что суд отстранил от должности двоих работников Николаевского центра Госземкадастра, подозреваемых в получении ₴23,5 тысяч взятки. 

Также ранее на Николаевщине инспекторы Госгеокадастра насчитали нарушителям больше 5 миллионов гривен санкций.

Вадим Богданов

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