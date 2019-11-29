«Николаевоблтеплоэнерго» возобновило работу котельной в Корабельном районе и завершило ремонт на Водопое

«Николаевоблтеплоэнерго» возобновило работу котельной в Корабельном районе по адресу улица Самойловича, 42.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Напомним, что ранее работу этой котельной останавливали в связи с проведением регламентных работ.

В 15:30 котельная на улице Самойловича снова заработала. Также в 15:00 после окончания ремонтных работ в частном секторе на улице Нагорной восстановили теплоснабжение для жителей домов по адресам Нагорная, 11, Апрельская, 4А, и детского сада №66.