В Николаеве на Намыве из-за аварийного ремонта до вечера отключат воду

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В среду, 18 декабря, в микрорайоне Намыв временно отключат водоснабжение из-за аварийного ремонта.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Аварийно-ремонтные работы проводятся по адресу: улица Озерная, 8. В связи с этом до 19:00 водоснабжение будет временно прекращено в микрорайоне Намыв.

Напомним, что накануне рождественских праздников «Николаевводоканал» объявил акцию для абонентов, имеющих задолженность. Тем абонентам, у которых нет средств на оплату первого взноса для погашения задолженности, предлагают заключить договор реструктуризации долга без первого взноса.

Виолетта Чех

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