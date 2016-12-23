Вы практически профинансировали водоканал без решения Николаевского городского совета, - депутат

Депутаты Николаевского городского совета своим решением внести изменения в уставной фонд коммунального предприятия «Николаевводоканал» легализовали выделение 16 миллионов гривен, которые Департамент ЖКХ уже внес на счет КП.

Об этом свидетельствует решение, которое было проголосовано депутатами в ходе первого пленарного заседания 13-ой сессии Николаевского городского совета.

- Нашему предприятию «Николаевводоканал» было выделено дополнительно 16 миллионов гривен в качестве пополнения уставного капитала. Прошу рассмотреть этот проект и поддержать внесение изменений в уставной капитал, - зачитал с трибуны сессионного зала Николаевского городского совета начальник управления коммунальной собственности Юрий Гавриш.

После чего, к нему с вопросом обратился депутат от «Нашего края» Сергей Карцев.

- 360 миллионов. У нас водоканал своими активами эту цифру может подтвердить? – задал вопрос депутат от «Нашего края» Сергей Карцев.

В ответ на это Гавриш сказал, что такой информацией не владеет и попросил вопрос адресовать директору водоканала Дуденко. При этом он пояснил, что выделенные КП средства пойдут на погашение задолженности перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевэнерго».

- Также дополнительно уточню, что 2,8 миллиона гривен – это на ремонт дюкера, 3,2 миллиона на ремонт коллектора. Последняя часть – это то, что было указано выше, - заявил Гавриш.

В свою очередь, депутат Сергей Карцев снова вернулся к вопросу о том, может ли «Николаевводоканал» своими автивами подвердить устав в 360 миллионов гривен. На этот раз, Гавриш ответил утвредительно. При этом он добавил, что подобные вопросы необходимо было выделять до того, как деньги были выделены.

- Сегодня выносится вопрос о том, чтобы утвердить изменения в устав. Ранее эти деньги они были выделены. Эти вопросы, по всей видимости, должны были быть тогда, когда выделялись эти деньги. Если мы сегодня не проголосуем за эти изменения, есть риск того, что фискальные органы с 1 января 2017 года будут иметь возможность посчитать эти деньги доходом. И, соответственно, насчитать определенный налоги,- заявил Гавриш.

После такого заявления Гавриша, депутат от «Самопомощи» Ростислав Филевский задал вопрос о том, когда именно были выделены 16 миллионов гривен.

- Когда физически 16 миллионов прошли по счетам? Когда? – спросил депутат. - Он не директор водоканала. Он этого не знает…, - вступился городской голова Николаева Александр Сенкевич. - В декабре этого года, - ответил Гавриш. - Почему проект решения об изменениях в устав только внесятся, а они не внесены до фактического финансирования? Вы повозку впереди коня ставите. Вы это понимаете? – спросил Филевский. - Нет. Не понимаем. Есть процедура прохождения определенного пакета документов…, - ответил Гавриш. - В таком случае это не внесение изменений в уставной капитал. Вы практически профинансировали КП без решения Николаевского городского совета. И это не вклад в уставной капитал. И проект решения не провисел 20 дней. Вы не знали о необходимости внесения изменений в устав или Вы не знали о необходимости финансирования? – продолжал задавать вопросы Филевский. - Согласно положению управления коммунальной собственности мы не должны этого знать. Там не записано такого, но мы об этом знаем и подаем Вам на рассмотрение этот проект решения, - закрыл дискуссию Гавриш.

В результате проект решения был вынесен на голосование. Его поддержало 40 депутатов. Резюмируя принятое решение депутат от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева сказала, что так как перевод средств на счет предприятия был осуществлен до внесения изменений в уставной капитал, то КП придется платить налоги с переведенной суммы.

- Я конечно за проект проголосовала, но налогообложение происходит по первому событию. Деньги Вы уже получили, изменения в статут внесете сейчас. Готовтесь к тому, что Вы заплатите налоги, - подытожила Елена Кисилева.

Стоит отметить, что директор Департамента финансов Николаевского городского совета Валентина Бондаренко, отказалась отвечать на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» на каком основании были перечислены 16 миллионов гривен на счет КП «Николаевводоканал».

- Задавайте все вопросы в Департамент ЖКХ. Они Вам все расскажут и сделают выписки по всем трансакциям, - сказала Бондаренко.

Вместе с тем, согласно информации официального портала публичных финансов Украины Е-data, перевод средств в размере 16 миллионов гривен был разбит на две трансакции.

Первый платеж – на 6 миллионов гривен был проведен 13 декабря. Из описания следует, что он был осуществлен на основании решения Николаевского городского совета №10/3 от 10 ноября 2016 года.

Второй платеж – в 10 миллионов гривен был осуществлен 15 декабря и проводился на основании решения Николаевского городского совета №1015 от 9 декабря 2016 года. \

Как известно, на президиуме областного совета 6 декабря, на которой присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич, было принято решение, что депутаты горсовета должны будут рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи ГКП «Николаевводоканал» на погашение долга перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

После этого, в ходе 11-й сессии Николаевского городского совета, которая состоялась 8 декабря, было принято решение для соблюдения процедуры принятия решения рассмотреть вопрос выделения средств «Николаевводоканалу» после того, как его рассмотрит исполком и профильная бюджетная депутатская комиссия. Планировалось, что депутаты проголосуют за выделение средств КП 12 декабря.

Исполком рассмотрел вопрос финансирования «Николаевводоканала», но проект решения на сессию 12 декабря вынесен не был.

В итоге, решение внести изменеия в уставной фонд было принято спустя две сессии, уже после того, как деньги были перечислены на счет «Николаевводоканала». При этом, Дятлов попросил Сенкевича выяснить, выполнила ли глава Николаевского облсовета договоренности по облтеплоэнерго, так как оказалось, что вопрос выделения денег для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» не был включен в бюджет Николаевской области на 2017 год.