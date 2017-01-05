Сенкевич решил учить бюджетному процессу тех, кто его критикует за не освоение денег

Мэр Николаева Александр Сенкевич намерен тех, кто его критикует за не освоение в 2016 году бюджетных денег, обучать бюджетному процессу.

Заявление городского головы распространила пресс-служба Николаевского городского совета.

По мнению Сенкевича, депутаты, которые дают комментарии по поводу неосвоенных средств, не разобрались в бюджетном процессе, кроме того, они путают неосвоенные бюджетные средства с тем, что город больше заработал в бюджет, дописывая туда те 37 миллионов, которые заработаны на депозите.

- На сегодняшний день сумма неосвоенных в 2016 году средств составляет порядка 183 миллионов, из которых около 57 миллионов - средства, выделенные на ремонт дорог. Ремонтные работы были мной остановлены из-за несоответствующих погодных условий. Эти деньги не из государственной субвенции, они вернулись на котловой счет и в текущем году мы закончим ремонт запланированных объектов, - заявил мэр.

При этом он назвал некоторых народных депутатов малообразованными.

- Малая образованность некоторых людей в бюджетном процессе, в том числе, и народных депутатов, говорит о том, что нужно проводить обучение. Мы будем это делать, разъяснять, что такое программно-целевой метод, освоение бюджета, котловой счет в казначействе и так далее. Народным депутатам важно объяснить, что субвенция, которая приходит 28 декабря, а казначейство при этом работает до 29, использована не будет. Даже если идет давление, мы эти деньги осваивать не будем, потому что должна пройти необходимая процедура, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Ильюк заявил, что если предыдущие мэры Николаева умели работать без денег, то нынешний городской голова Александр Сенкевич не умеет работать с деньгами, так как оставил не освоенными миллионы гривен.