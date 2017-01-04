«Вредителей нужно снимать», - нардеп Ильюк заговорил об импичменте мэру Николаева

Николаевский депутат Верховной Рады Украины от партии «Відродження» Артем Ильюк предложил начать обсуждение импичмента городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.

Об этом Ильюк написал в своем блоге на «Преступности.НЕТ».

Нардеп считает, что организация новогодних праздников в городе стала «плевком в лицо горожанам».

«Многие, вероятно, скажут, что этого праздника достаточно в тяжелое для страны время? Если так, то почему мэр ушел в отпуск, чтобы отдохнуть, а горожанам в этом городе отдыхать негде? Или, по мнению мэра, им не нужно отдыхать, и так сойдет? Хотя я слышал мнение, что такой праздник для горожан все же лучше, чем подписанное в День города распоряжение мэра о приеме львовского мусора, и песня «Пи…@расия» на всю Соборную площадь. В случае с нашим городским головой – лучше уж никак вместо как-нибудь».

«И можно было бы подумать, что это случай из анекдота – «место проклятое, а не руки из *%пы». Но заслуга бывших мэров состоит как минимум в том, что они умели работать без денег. А нынешний городской голова не умеет работать с деньгами. Синоним его мэрству – разочарование. Идя на выборы, он позиционировал себя молодым и прогрессивным, но растерял тех молодых и новых, кто был в его команде. Он не сумел сформировать прогрессивную технократичную команду, сам начал превращаться в чинушу… Его новые кадры – Рохов и Олефир не проявили себя ровным счетом никак и уехали из Николаева», - пишет Ильюк.

Нардеп указывает, что в результате децентрализации денег на местах стало больше, но городские власти их не реализовали.

«Но Александр Сенкевич пошел на рекорд и по состоянию на середину декабря не успел потратить 373 (!!!) миллиона гривен, но всего за неделю пристроил куда-то около двухсот миллионов! Он оказался неспособен строить, развивать, возрождать, улучшать, наводить порядок… А почему бы не дать учителям и врачам муниципальную надбавку, о чем я говорю уже два года? Если деньги некуда девать, почему не отремонтировать БСМП на современном уровне, реконструировать Дворец Молодежный для наших детей? Почему не утеплить многоэтажные дома? Почему бы не привести городские вывески в человеческий вид?.. Но мэра не заботит возрождение города. К примеру, он отказался принимать выделенные по моему ходатайству деньги на экипировку сборной по фехтованию. Такую команду и дал своим подчиненным – не принимать, потому что это деньги от Ильюка. Сборная не получит экипировку, а еще школьники города не получат компьютерные классы. Потому-то мэр – разочарование горожан».