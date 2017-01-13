На Николаевщине 23 миллиона гривен направят на реконструкцию 10 учебных заведений

На Николаевщине в 2017 году 23 миллиона гривен бюджетных средств направят на ремонт 10 учебных заведений.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Так, в перечень объектов и учреждений, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской области вошли:
- учебный корпус высшего музыкального училища города Николаева – 4 миллиона 106,4 тысячи гривен выделят на выполнение работ по реконструкции кровли, фасада и внутренних помещений (в т.ч. корректировку проектно-сметной документации);
- Николаевская общеобразовательная школа-интернат №3 I-III степеней – 2 миллиона 249,7 тысячи гривен на реконструкцию;
- Рацинская специальная общеобразовательная школа-интернат Вознесенского района – 3 миллиона 206,8 тысячи гривен на реконструкцию производственного корпуса;
- Владимирская общеобразовательная школа-интернат I-II степеней – 2 миллиона 777,1 тысячи гривен на реконструкцию котельной;
- Николаевский областной центр переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций – 424,9 тысячи гривен на реставрацию административного здания;
- Шевченковская общеобразовательная школа-интернат I-II степеней – 258,4 тысячи гривен на завершение работ по обустройству заведения внутренними санитарными узлами;
- Николаевское высшее училище физкультуры – 3,2 миллиона гривен на капитальный ремонт и утепление фасада здания учебного корпуса;
- Николаевская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III степеней №4 – 1 миллион 852,3 тысячи гривен на капитальный ремонт кровли;
- Николаевский базовый медицинский колледж – 2 миллиона 437,3 тысячи гривен на капитальный ремонт фасада и санацию здания;
- Николаевский областной институт последипломного педагогического образования – 2,5 миллиона гривен на капитальный ремонт здания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать в Коблево «агро-рекреационный кластер».