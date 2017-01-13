На Николаевщине 23 миллиона гривен направят на реконструкцию 10 учебных заведений

На Николаевщине в 2017 году 23 миллиона гривен бюджетных средств направят на ремонт 10 учебных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Так, в перечень объектов и учреждений, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской области вошли:

- учебный корпус высшего музыкального училища города Николаева – 4 миллиона 106,4 тысячи гривен выделят на выполнение работ по реконструкции кровли, фасада и внутренних помещений (в т.ч. корректировку проектно-сметной документации); - Николаевская общеобразовательная школа-интернат №3 I-III степеней – 2 миллиона 249,7 тысячи гривен на реконструкцию; - Рацинская специальная общеобразовательная школа-интернат Вознесенского района – 3 миллиона 206,8 тысячи гривен на реконструкцию производственного корпуса;

- Владимирская общеобразовательная школа-интернат I-II степеней – 2 миллиона 777,1 тысячи гривен на реконструкцию котельной; - Николаевский областной центр переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций – 424,9 тысячи гривен на реставрацию административного здания; - Шевченковская общеобразовательная школа-интернат I-II степеней – 258,4 тысячи гривен на завершение работ по обустройству заведения внутренними санитарными узлами;

- Николаевское высшее училище физкультуры – 3,2 миллиона гривен на капитальный ремонт и утепление фасада здания учебного корпуса; - Николаевская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III степеней №4 – 1 миллион 852,3 тысячи гривен на капитальный ремонт кровли; - Николаевский базовый медицинский колледж – 2 миллиона 437,3 тысячи гривен на капитальный ремонт фасада и санацию здания; - Николаевский областной институт последипломного педагогического образования – 2,5 миллиона гривен на капитальный ремонт здания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать в Коблево «агро-рекреационный кластер».