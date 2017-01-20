Владелец киевского «Динамо» потерял $300 миллионов из-за национализации ПриватБанка

Среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации ПриватБанка оказался владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис, сумма потерь которого в результате данной операции может достигать 300 миллионов долларов.

Как пишет «Зеркало недели», данную информацию подтвердил бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов

- Причем деньги его брата Григория Суркиса почему-то не тронули, - добавил Боголюбов.

Напомним, 22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк», в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины. Ранее сообщалось, что государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен.