Новак анонсировал ремонт дороги от Львова до Николаева за деньги Всемирного банка: «Мы обновили тендер»

Славомир Новак Глава «Укравтодора» Славомир Новак анонсировал ремонт участка дороги «Львов - Умань - Кропивницкий – Николаев» за средства Всемирного банка.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «ЛIГАБiзнесIнформ».

- Мы договорились, что они (Всемирный банк – ПН) не отзывают деньги, а просто откладывают сроки предоставления. Это связано с тем, что Укравтодор не предоставил хорошие проекты, куда могли бы пойти эти средства. Мы обновили тендер на ремонт участка дороги «Львов - Умань - Кропивницкий – Николаев». Затем мы приступаем к работе на этих участках. Для страны это наиболее приоритетная дорога, поскольку она соединяет порты Черного моря с портами Западной Европы, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Президент Украины Порошенко заявил, что Николаевщина получит в текущем году почти миллиард гривен на дорожные работы. Тогда как в прошлом году на ремонт дорог было саккумулировано 600 миллионов, но в итоге было освоено чуть более 100 миллионов.

Стоит отметить, что в разгар строительного сезона 2016-го, и когда было получено основное финансирование, в Службе автодорог Николаевской области произвели смену руководителя, исполняющим обязанности стал советник и.о. главы «Укравтодора» Евгения Бараха Николай Шульга. Который перед назначением Ткаченко ушел на больничный.

Под руководством Шульги в Службе автодорог признали, что строительный сезон 2016-го «профукали».