Порошенко рассказал, как потратят конфискованные у Януковича $1,5 миллиарда

Конфискованные деньги экс-президента Виктора Януковича потратят на нужды ВСУ и правоохранителей, а также на другие цели.

Об этом во время брифинга заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Напомним, суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Он отметил, что уже обратился в Раду и к правительству, чтобы они внесли изменение в Госбюджет с учетом этих конфискованных денег.

- Первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинской армии, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и Нацполиции. Эти средства должны пойти и на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейный радаров, новейших беспилотников, - подчеркнул Порошенко.

По его словам, используя эти деньги, также стоит начать строить общежития для контрактников и военные отели для офицеров на территории каждой бригады. Часть денег также должна пойти и на строительство реабилитационного центра для бойцов из зоны АТО. Также из этой суммы возьмут деньги на строительство инфраструктуры для незащищенных слоев населения.