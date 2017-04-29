$1,5 миллиарда конфисковали у соратника Курченко, большая часть – облигации внутреннего госзайма

1,5 миллиарда долларов, которые конфисковали у команды экс-президента Виктора Януковича, принадлежали соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину.

Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на решение Краматорского суда Донецкой области и источники в Генеральной прокуратуре.

В документе говорится, что суд признал Кашкина виновным по трем статьям Уголовного кодекса – 255 часть 1 (создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет), 28 часть 2 (совершение преступления группой лиц по предварительномму сговору), 209 часть 3 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Общая сумма конфискованных средств – около 40 миллиардов гривен. Значительная их часть – это облигации внутреннего госзайма. Что значит: государство не получит живых денег, а просто погасит само себе эти облигации.

Как известно, Аркадий Кашкин – экс-директор компании «Газ Украины-2020», которую связывают с Сергеем Курченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что что один из членов «группировки Януковича» дал изобличающие показания по разворовыванию госсредств и получил условное наказание».