Полиция квалифицировала нападение на николаевского журналиста как хулиганство – злоумышленнику грозит штраф

Нападение на корреспондента издания «NikLife» Антона Малиновского полиция квалифицировала по статье «Хулиганство».

Об этом следует из сообщения отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в ночь на среду, 15 ноября, около двенадцати часов, в Николаеве неизвестный мужчина напал на корреспондента издания «NikLife» Антона Малиновского, который возвращался с работы домой, и попытался отобрать у него мобильный телефон.

«Ночью в полицию Ингульского района обратился 20-летний внештатный корреспондент одного из интернет-изданий и сообщил о том, что в отношении него совершено преступление. Заявитель рассказал, что около полуночи он проходил возле дома по проспекту Мира, когда неожиданно неизвестный мужчина беспричинно толкнул его и повалил на землю. Между ними завязалась драка, во время которой злоумышленник повредил корреспонденту очки, фотоаппарат, одежду и телефон. Также пострадавший получил царапины ноги», - говорится в сообщении.

Как пояснили в отделе коммуникации, нападение на корреспондента пресекли сотрудники полиции охраны.

«Прекратили правонарушение полицейские охраны, которые в тот момент проезжали мимо. Увидев правоохранителей, злоумышленник пытался убежать, но работники полиции его догнали и доставили в участок. Нетрезвый 28-летний ранее судимый местный житель объяснил полицейским, что перепутал заявителя со своим знакомым, с которым таким образом хотел пошутить», - сообщили в полиции.

По сообщению отдела коммуникации, следователями начато уголовное производство предварительно по признакам ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

«Сейчас проводят первоочередные следственные действия. После установления всех обстоятельств правонарушения возможна переквалификация», - добавили в полиции.

Стоит отметить, что санкция ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в сентябре 2015 года на автодороге Т-1506 «Николаев-Доманевка» в районе села Кринички, люди в военной форме толпой напали на корреспондента интернет-издания «Преступности.НЕТ» Вадима Богданова с целью не дать ему сделать фотоснимки произошедшего. Тогда полиции так и не удалось установить личности нападавших и дело было закрыто.

Также ранее сообщалось о том, что в ночь с четверга на пятницу, 3 ноября, в Николаеве на улице Генерала Карпенко трое неизвестных злоумышленников ограбили журналиста телеканала«Прямой» Дмитрия Тесова.