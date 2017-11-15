В Николаеве откроют Центр для переселенцев и ветеранов АТО за 8 миллионов гривен грантовых денег

В Николаеве собираются открыть за более чем 8 миллионов гривен грантовых денег Центр для переселенцев и ветеранов АТО по адресу улица Кобера,13.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаевская область получила грант на 308 000 долларов (более 8 миллиона гривен по курсу) «Преодоление конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей» от Всемирного Банка.

В среду, 15 ноября, в Николаевском городском совете прошла встреча с представителями Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В ходе обсуждения проекта и.о. мэра Татьяна Казакова сказала, что уже было выбрано место для Центра по адресу улица Кобера, 13, а именно первый и второй этаж здания.

Татьяна Казакова

— По помещению мы приняли решение буквально за два дня, выезжали на место. Прошла комиссию, есть решение депутатов. Определили адрес, нормальное помещение, – заявила и.о. мэра.

Вместе с тем, организаторы начали возмущаться, что им не подходит это место.

— Не подумайте, что это какие-то капризы, но в это место будет неудобно добираться. Многие мероприятие проводятся в вечернее время для людей, которые работают, и этот район ну не очень хороший, это далеко, – возмутилась одна из организаторов.

— У вас нет другого варианта на сегодняшний день. Тогда нужно выделять 10 миллионов, чтобы строить новое здание. Если вам не подходит это помещение, то будем потом ждать 5 лет пока освободится другое, – ответила Казакова.

Отметим, что помимо грантовых денег, на реализацию проекта, в частности на ремонт здание также выделяется почти 1,5 миллиона гривен из городского бюджета.

— Отработали выделение из местного бюджета 1 миллион 400 тысяч на ремонт помещение.

Как выяснилось, основная цель, которую преследует пилотный проект «Новые возможности адаптации внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО в общину Николаева» – реинтеграция ветеранов АТО и развитие единой сплоченной общины путем создания условий для расширения возможностей получения доходов, а также предоставление психосоциальной поддержки.

Также, стало известно, что основным разработчиком проекта является Департамент экономического развития Николаевского городского совета.

В результате обсуждения, участники заседание сошлись на том, что разработчики проекта посмотрят место, которое было выбрано «властью», после чего дальнейшие шаги будут решать постепенно.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший офицер очаковского 73-го Морского центра специальных операций Максим Музыка принялся за создание всеукраинской ветеранской организации, независимой от политиков и способной объединить участников АТО.