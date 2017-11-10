Экс-офицер очаковских «морских котиков» намерен создать всеукраинскую организацию ветеранов АТО

Бывший офицер очаковского 73-го Морского центра специальных операций Максим Музыка принялся за создание всеукраинской ветеранской организации, независимой от политиков и способной объединить участников АТО.

Об этом сообщают «Факты».

Максим Музыка недавно вернулся из США, где обсуждал возможность создания украинско-американской ассоциации ветеранов. Музыка – очень разносторонняя личность: тренер по восточным единоборствам, поэт, волонтер, активист Евромайдана. На Донбасс отправился добровольцем. По его словам, «он обычный человек, который попал на войну и выполнял свою работу». В 2015-2016 годах Музыка был командиром группы спецназа 73-го Морского центра специальных операций (Очаков). Теперь он является советником мэра Днепра Бориса Филатова.

- В настоящее время в стране есть тысячи (это буквально!) ветеранских организаций разного уровня: союзов, спiлок, братерств и так далее. Это ненормально. Надо наводить порядок. Но этого никто не собирается делать по одной простой причине. Если объединятся около 300 тысяч участников боевых действий (не все были на передовой, но тем не менее статус имеют), это может показаться кому-то слишком опасным. Это серьезная сила. В случае чего мало не покажется никому, в том числе и нашим политикам, чья основная стратегия (если они не смогут нами управлять и подмять под себя) – максимально раздробить нас, столкнуть лбами, создавая фейковые и карманные ветеранские организации, которые будут вытягивать деньги из бюджета. Во главе этих организаций поставят одиозных персон уровня Кивы и так далее. А большинство ветеранов с достойной репутацией просто не захотят иметь ничего общего с такими структурами, - говорит Музыка.

Поэтому он вместе со своими друзьями решил поговорить о вопросе создания ветеранской организации с американцами. При этом Музыка отмечает, что эта организация должна финансироваться за счет ее участников.

- У нас же обычно так: «Не хочу платить членские взносы, но хочу что-то получить». Вы много знаете в Украине ветеранских организаций, которые находятся на самофинансировании? Отвечу: нет ни одной. Обычно они создаются при каких-либо структурах – гор- и райсоветах, иногда умудряются выпросить финансирование от местных или центральных органов власти. И живут на это. Потом, может, получат еще гранты.