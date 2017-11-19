Глава НАПК Корчак ежемесячно зарабатывает более 100 тысяч гривен, - СМИ

В первом полугодии 2017 средний размер зарплаты главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак составил 100,7 тыс. грн. в месяц против 143,6 тыс. грн в прошлом году.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита НАПК с сентября 2017 года, сообщает Радио Свобода.

Среднемесячная зарплата заместителя Корчак в текущем году составила 76,8 тыс. грн, членов НАПК — 69-76,4 тыс. грн.

Согласно отчету, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников — от 25 до 200% должностного оклада в июне до 450% — в декабре.

В июле 2016 года Корчак насчитали 165,5 тыс. грн. премии. В среднем ежемесячная премия главы НАПК составляла 49,3 тыс.

Ранее сообщалось, что председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в сентябре получила почти 212 тысяч гривен заработной платы, в том числе 107,2 тысячи материальной помощи на оздоровление.

Напомним, сотрудница НАПК Анна Соломатина рассказала, что членов агентства вызвали в АП для согласования решений c так называемым «контролером», фамилию которого она не назвала. Вместе с тем, по ее словам, вышеуказанный «контролер» за НАПК от АП «сейчас претендует на один из ключевых постов в ГБР».