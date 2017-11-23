«По финансированию еще идут дебаты»: Для «сохранения» колледжей николаевской «аграрки» нужно 38 миллионов

Вячеслав Шебанин Ректор Николаевского национального аграрного университета Вячеслав Шебанин обратился к депутатам областного совета с просьбой поддержать их четыре колледжа, которые со следующего года могут остаться без государственного финансирования.

Соответствующую просьбу он озвучил в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села в четверг, 23 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Те вопросы, которые мы хотели решать на государственном уровне, они не решаются, - сказал он. - Это связано с сохранением наших аграрных колледжей.

По его словам, если в 2004 году государственный заказ у них в университете составлял 800 человек, то сегодня – лишь 213. При том, что «на бюджет» к ним поступают от 86 до 90% представители сельской молодежи.

- Идет вымывание кадров из нашего села, которое мы хотим поддерживать, - сказал он.

Со следующего же года колледжи и вовсе могут остаться без госфинансирования, а нужно по подсчетам 37 миллионов 966 тысяч гривен.

Присутствующий на заседании комиссии первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь попросил Шебанина, чтобы он зашел к нему со всеми материалами, добавив, что в случае передачи на областное финансирование колледжи и ПТУ могут «съесть» весь бюджет развития области на 2018 год.

Глава облсовета Виктория Москаленко напомнила, что недавно с другими председателями местных советов встречалась с вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко, и что дебаты по поводу источников финансирования вузов I и II уровней аккредитации все еще продолжаются.

В результате обсуждений члены комиссии в том числе рекомендовали Департаменту образования и науки разработать региональную программу по поддержке обучения квалифицированных кадров.