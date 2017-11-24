Илон Маск выполнил свое обещание и меньше чем за 100 дней построил гигантское хранилище энергии в Австралии

Компания Илона Маска Tesla за сто дней завершила монтаж станции хранения энергии Tesla Powerpack в Южной Австралии.

Обязательства построить Tesla Powerpack за сто дней было прописаны в контракте, который Маск и правительство Австралии подписали 29 сентября, сообщает «Новое время».

Сейчас батарея тестируется, ее запуск ожидается 1 декабря, в дату, когда истекает стодневный срок, который отвели на ее постройку. Проект реализовался вместе с французской компанией Neoen. Станцию подключили к ветряной электростанции в городе Джеймстаун. Общая мощность батареи составляет 100 МВт, емкость – 129 МВт в час. Аккумулятор, который связан с ветрогенератором, способен обеспечить энергией 30 тысяч зданий.

- В то время, как другие просто говорят, мы реализуем наш энергетический план, что делает Южную Австралию более самодостаточным штатом и обеспечивает резервное копирование энергии и более доступную энергию для Южной Австралии летом этого года, - сказал представитель правительства штата Джей Уэтерилл.

Оператор энергетического рынка Австралии предупредил, что этим летом Австралия столкнется с нехваткой энергии, особенно в Южной Австралии и Виктории, где в марте была закрыта одна из крупнейших угольных электростанций страны.

Ранее Илон Маск заявил, что готов обеспечить энергией штат в Австралии, за 100 дней построив там систему хранения электроэнергии. История, начавшаяся с переписки в Twitter, потом вышла на уровень переговоров Илона Маска с австралийским премьером Малькольмом Тернбулом о постройке энергохранилища.

Напомним, что ранее Tesla представила свой «умный» электрогрузовик и спорткар, разгоняющийся до сотни за две секунды.