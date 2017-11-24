И.о. мэра Николаева Казакова предложила перечислять в городской бюджет 50% дохода коммунальных предприятий

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности мэра Николаева – секретарь городского совета Татьяна Казакова предложила направлять в городской бюджет 50% от прибыли коммунальных предприятий горсовета.

Об этом она заявила в ходе заседания исполкома в пятницу, 24 ноября.

По словам Казаковой, пока что это просто её предложение, которое необходимо обсудить с депутатами.

— Это о доходных предприятиях. Если у них ноль стоит, то 50% - это ничего, - подчеркнула она.

В свою очередь директор департамента финансов Валентина Бондаренко сообщила, что сумма этих поступлений составит примерно 2 миллиона гривен.

В то же время член исполкома Александр Трифонов отметил, что это можно применить только к тем КП, которые получают деньги из бюджета города. На что Казакова ответила, что в ходе обсуждения депутаты смогут внести изменения в проект.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия Николаева уменьшили свои убытки почти наполовину.