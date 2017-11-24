Нацбанк отозвал валютную лицензию у ранее крупнейшей сети обменных пунктов Украины

Национальный банк 23 ноября отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ООО «Финансовая компания Абсолют Финанс».

Об этом говорится на сайте НБУ.

Решение принято в связи с тем, что компания допустила многочисленные нарушения порядка организации и осуществления финансово-обменных операций. В частности, речь идет о недостаточной защите помещений обменных пунктов.

«Абсолют Финанс» владеет крупнейшей в Украине сетью обменных пунктов.

В 2016 году издание «Бизнес Цензор» подсчитало, что эта компания управляет половиной от всего количества внебанковских пунктов обмена по стране. При этом крупнейшая доля в «ФК Абсолют Финанс» записана на киевскую учительницу Оксану Бродовскую, которая была помощником народного депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука на общественных началах.

Сейчас, указывают «Украинские новости», в реестре НБУ значится только 25 отделений, из которых 19 временно не действуют.

Напомним, Национальный банк Украины предложил правила округления цен, которые предусматривают закругления только общей суммы расчетов в чеке.