На выставке картин, которую инициировала глава Николаевского облсовета, собрали более 30 тысяч гривен для тяжелобольных детей

Во вторник, 28 ноября, в холле сессионного зала административного здания Николаевского областного совета состоялась церемония подведения итогов и закрытие благотворительной выставки - продажи картин художницы Александры Березовенко.

Об этом сообщает пресс-службы Николаевского областного совета.

Напомним, что благотворительная акция стартовала 21-го ноября при поддержке председателя Николаевского областного совета Виктории Москаленко и инициативы Лилии Малковой. Инициаторы и организаторы благотворительной акции поставили цель собрать средства для тяжелобольных детей.

Как сообщили в облсовете, 50% средств, вырученных от продажи каждой работы, будут направлены на приобретение лекарств. В течение недели из 42-х работ, представленных в экспозиции, было реализовано 34. Общая сумма собранных средств составила 58 тысяч гривен. Из них 31 тысяча гривен пойдет на лечение детей, нуждающихся в немедленной помощи. Кстати, первые девять тысяч гривен Лилии Малковой уже были переданы на лечение Анастасии Исик. У девятилетней девочки диагностировали нейробластому.

В облсовете добавляют, что картины Александры Березовенко пришлись по душе многим посетителям выставки. Среди них председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, первый заместитель председателя Николаевского областного совета Иван Кухта, заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, народный депутат Украины Иван Мирошниченко, депутаты Николаевского областного совета Федор Барна, Анатолий Катрич, председатель Витовского районного совета Игорь Матвеев, советник председателя Николаевского областного совета Оксана Корсак, частный предприниматель Дмитрий Макс, депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин, Юрий Пидвишинський председатель общественного совета при Николаевской областной государственной администрации и многие другие. Первым покупателем стала председатель общественной организации «Общество корейской культуры» Людмила Сергеевна Юн.