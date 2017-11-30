«Это должна быть фантастика»: в Николаевской мэрии за месяц хотят освоить восемь миллионов для реконструкции «Молодежного»

Управление культуры Николаевского городского совета собирается освоить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».



Об этом стало известно на 29-й очередной сессии Николаевского городского совета.

Так, Ростислав Филевский в ходе сессии поинтересовался у начальника управления культуры в горсовете Юрия Любарова о том, каким образом Управление культуры собирается освоить восемь миллионов гривен за месяц, не имея при этом разрешения от ДАБИ.

– Насколько я понимаю, в бюджете на текущий год заложены более шести миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежного». Вместе с этим, насколько мне известно, состоянием на вчерашний день разрешение на начало работ от ДАБИ Украины не получено, а те работы, которые запланированы, значатся как демонтажные. Если мы освоим эти восемь миллионов в этом году, точнее ДК «Молодежный» и он извините, все там развалит. Предусмотрены ли деньги на следующий год на строительно-монтажные работы в ДК, если да то в какой суме, если нет – то почему и не останемся ли мы на руинах, и будем с других проектов выдергивать эти деньги?, - поинтересовался Филевский.

На что Любаров, как главный распорядитель средств рассказал, что на следующий год предусмотрено семь миллионов гривен на продление реконструкции дома культуры, а также ожидается дотация из государственного бюджета.

– Мы на следующий год предлагали выделить более 30 миллионов гривен, но на начало работ нам выделили только семь миллионов и в течении 2018 года мы надеемся на продолжение финансирования, включительно с софинансированием из государственного бюджета, - отметил он.

Однако, Филевского такой ответ не убедил и по его мнению, проведение строительных работ за месяц невозможно.

– Если руководствоваться банальной логикой, восемь с лишним миллионов они должны освоить за один месяц этого года, не имея при этом разрешения на начало строительных. В следующий год выделяется на весь год семь миллионов, скажите, какая это должна быть фантастика, чтобы физически за месяц освоить восемь миллионов гривен не имея разрешения на строительство?, - заявил депутат.

Временно исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова предложила Ростиславу Филевскому 21 декабря, когда будут принимать бюджет на 2018 год, задать этот же вопрос вновь и узнать, смогли ли за месяц освоить миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2020 года николаевский дворец культуры «Молодежный» отреставрируют более чем за 90 миллионов гривен.