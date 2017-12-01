«Куда деваться? Асфальт стынет»: в Николаеве за 9,5 миллионов гривен под покровом ночи и в лужи ремонтировали дорогу

Около часа ночи пятницы, 1 декабря, в Николаеве, по улице Пограничная (Чигрина) компания «Дорлидер» несмотря на дождь проводила ремонтные работы дороги, укладывая асфальт прямо в лужи.

Свидетелем ремонтных работ стали корреспонденты «Преступности.НЕТ».

Дорожники, отвечая на вопрос о том, почему они продолжают работы, несмотря на дождь, пояснили, что им необходимо выполнить укладку покрытия, так как им привезли свежий асфальт и нужно его использовать пока тот не остыл.

При этом, работники дорожной компании заявили, что не видят луж, в которые они укладывают горячий асфальт. По их словам, никаких нарушений технологии, которая должна соблюдаться при дорожных работах с их стороны не совершались.

- Куда деваться? Асфальт стынет, - заявил один из дорожников.

Стоит отметить, что исходя из информации, опубликованной на Prozzoro, работа по ремонту дороги по улице Пограничная (Чигрина) была оценена в 9 миллионов 510 тысяч 800 гривен. Заказчиком текущего ремонта выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, а тендер выиграла фирма «Дорлидер».

При этом в договоре, также, как и в тендерной документации указано, что работы по текущему ремонту участка дороги должны были завершиться еще 1 ноября. Гарантийный срок - три года.

Напомним, ранее николаевцы пожаловались на дорожников, укладывавших асфальт во дворе в минусовую температуру. Кроме того, в Николаеве рабочие в снег укладывали гранитную плитку на съездах с тротуаров. Также ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный».

Как известно, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обязал подрядчика, который асфальтировал николаевские дворы в дождь, переделать работы.

Также ранее сообщалось о том, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета пожаловались на частые обращения граждан по поводу укладки асфальта осенью и рассказали, что такие дорожные ремонты можно проводить даже при определенной минусовой температуре и с наличием небольшого количества влаги.