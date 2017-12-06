Прокуратура подала иск против горсовета Николаева из-за еще одного участка, отданного под строительство коттеджей

Прокуратура Николаевской области подала в суд иск о незаконном отводе в аренду Николаевским городским советом земельного участка площадью 1,7 гектара и стоимостью почти 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Прокуратура в судебном порядке оспаривает решение Николаевского городского совета, который предоставил частному предприятию в аренду земельный участок для строительства частных коттеджных домов», - рассказали в прокуратуре.

Участок расположен в Центральном районе города и относится к землям государственного лесного фонда на территории урочища «Варваровское» Андреевского лесничества. Земли находятся в постоянном пользовании ГП «Николаевское лесное хозяйство», которое не предоставляло согласие на их изъятие.

«Кроме того, земельный участок расположен в озелененной зоне общего назначения, хозяйственное и иное строительство в рамках которой прямо запрещено законодательством», - добавили в ведомстве.

Учитывая это, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Николаевского городского совета, признании недействительными договоров аренды и возврата указанного участка государству.

Напомним, что ранее прокуратура Николаевской области в судебном порядке оспаривала решение Николаевского городского совета, который отдал в аренду частному предприятию участок площадью 1,9 гектара и стоимостью 8 миллионов гривен для строительства таунхаусов. Этот участок также находится в урочище «Варваровское».