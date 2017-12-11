В Нацбанке посчитали потери торгового баланса Украины от блокады оккупированного Донбасса

Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в 1,8 миллиард долларов США в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов США в 2018 году.

Такие данные озвучил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно презентации, представленной на организованной ING Банком встрече с представителями бизнеса и обнародованной Национальным банком, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны.

По словам Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 млрд долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.

Замглавы Нацбанка добавил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками.

Как отмечает НБУ, Чурий отдельно остановился на важности для Украины продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как в 2019-2020 годах ее ждут пиковые выплаты по внешнему долгу: если в текущем году они составляют около $3 млрд, то в следующем – около $4.5 млрд, а в 2019 приблизятся к $7 млрд, что приостановит рост международных резервов.

Согласно презентации, если в следующем году они могут вырасти примерно до $22 млрд, то в 2019 – снизиться до $21 млрд, а снижение в месяцах импорта составит с 4,2 до 3,9.

Напомним, ранее сообщалось, что прямые убытки Украины от вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около 50 миллиардов долларов.