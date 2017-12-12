Вадатурский назвал условия, при которых министр инфраструктуры Украины перестанет быть «министром по весовым комплексам»

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский назвал условия, при которых министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян больше «не будет министром по весовым комплексам».

Об этом в своем интервью «Зеркалу недели» заявил Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

Так, по мнению Вадатурского, чтобы разумно решить проблему развития речного судоходства, Мининфраструктуры должно пересмотреть ставки портовых сборов в портах Херсонщины и Николаевщины таким образом, чтобы сумма сборов уменьшилась на 1 доллар с каждой тонну грузов.

- Следует изменить порядок использования портовых сборов таким образом, чтобы АМПУ направляла часть портовых сборов из расчета 1 доллар за тонну на развитие территорий и судоходных рек. В частности, предлагается 0,5 доллара за тонну направлять в местные бюджеты развития Херсонщины и Николаевщины на развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов (автомобильных путей, путепроводов, мостов и тому подобного), а остальные 0,5 долларов — инвестировать в содержание и развитие инфраструктуры речного транспорта общего пользования (углубление судовых ходов, ремонт и модернизацию шлюзов и тому подобное). Благодаря этому приблизительно 400 миллионов гривен ежегодно будут направляться на ремонт шлюзов, дноуглубление Днепра вплоть до Беларуси, поддержание глубин в соответствии с международными обязательствами государства. Будьте уверены, тогда и Днепр, и Южный Буг будут генерировать грузопоток и в Херсоне, и в Николаеве по меньшей мере, вчетверо-впятеро больший, чем теперь, и с излишком компенсируют АМПУ уменьшение совокупного сбора. Тогда АМПУ сможет продолжать тратить миллиардные бюджеты на любимые порты Большой Одессы, а министр инфраструктуры — не будет министром по весовым комплексам и не будет обвинять безосновательно «Нибулон», что он, дескать, разбивает автодороги, - заявил Вадатурский.

При этом он добавил, что для решения проблемы подводных скал в реке Днепр необходимо менее трех миллионов гривен.

- Вот что надо, чтобы в Украине больше не повторилась позорная история с «Принцессой Днепра». Цена вопроса о решении проблемы подводных скал в русле Днепра — менее 3 миллионов долларов. И я вам показал, за счет каких поступлений государство способно без затрат из бюджета отремонтировать шлюзы и выполнить дноуглубление. У него (у Владимира Омеляна, - ПН) все необходимое есть уже сегодня, хотя министр утверждает, что нет средств на ремонт аварийных шлюзов. Он пугает народ Украины экологическим бедствием, вместо того чтобы организовать ремонтные работы. И для этого ему не надо проталкивать коррупционный законопроект, вместо этого следует внимательно изучить отличие проекта 2475а-3 от коррупционного 2475а и принять 2475а-3, соавторами которого является большая группа народных депутатов, небезразличных к развитию рек. Вряд ли кто-либо сможет обвинять около 60 парламентариев из 7 разных депутатских фракций и групп в лоббировании интересов «Нибулон», - подытожил гендиректор предприятия.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что по мнению Алексея Вадатурского Николаев и Херсон – самые дорогие морские порты в мире.