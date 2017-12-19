Молдове вернут деньги за скандальную рождественскую ель из Украины

Украинская компания, которая должна была обеспечить доставку Рождественской елки из Ивано-Франковска в Кишинев, обязалась вернуть мэрии молдавской столицы деньги за испорченную при транспортировке ель.

Об этом сообщила исполняющий обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду, передает «Укринформ».

Сообщается, что мэрии вернут 15 тысяч леев (около $7,5 тыс.), которые были заплачены за Рождественскую елку. Кроме этого будут возвращены средства, израсходованные на транспортировку елки (чуть более $6,5 тыс.).

«Соответствующее гарантийное письмо мы получили от украинской компании, которая обязуется вернуть мэрии все средства», – сказала Раду.

Мэрия Кишинева приобрела рождественскую ель в украинских Карпатах, однако при доставке из Ивано-Франковска в Кишинев дерево было сильно повреждено.

В итоге, было принято решение отказаться от его установки, а вместо нее была куплена другая рождественская ель в одном из районов Молдовы, которую и установили в центре молдавской столицы.

Напомним, что после скандала в Молдавии заменили главную елку страны.