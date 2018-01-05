В новогоднюю ночь в Николаеве пытались незаконно экспортировать металлолома на 17,6 миллиона гривен

В Николаеве налоговики, таможенники и пограничники предупредили незаконный экспорт лома черных металлов на сумму 17,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Отмечается, что злоумышленники пытались вывезти металлолом за границу в новогоднюю ночь.

«Группа лиц завезла на территорию одного из торговых портов Николаева металлолом, который в дальнейшем планировали экспортировать за пределы территории Украины в адрес нерезидента от имени фиктивного предприятия. В ходе проведения обыска изъяли лом черных металлов весом почти три тысячи тонн. На изъятую партию товара по решению суда наложен арест», - сообщили в ГФС.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»), которая предусматривает ответственность в виде штрафа от 5100 до 8500 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее в Николаеве налоговики ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 6,6 миллиардов гривен.